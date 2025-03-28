МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москалькова: РФ настаивает на возвращении с Украины всех курян

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что 28 марта России удалось вернуть еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ на Украину.
Глеб Владовский 2025-03-28 17:29:33
© Фото: ombudsmanrf, Telegram © Видео: ombudsmanrf, Telegram

Российская сторона активно выступает за то, чтобы вернуть находящихся на украинской территории жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех 72 оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов», - сказала она.

Москалькова назвала это «сомнительным аргументом» и подчеркнула, что Москва готова вернуть всех.

В пятницу, 28 марта, России удалось вернуть еще 25 жителей Курской области, вывезенных украинскими боевиками в Сумскую область. Среди курян было много пожилых старше 85 лет.

Ранее сообщалось, что России при поддержке Международного комитета Красного Креста удалось эвакуировать с Украины 33 жителей Курской области.

#в стране и мире #Украина #Курская область #Татьяна Москалькова #куряне #Уполномоченный по правам человека в РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 