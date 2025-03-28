Москалькова: РФ настаивает на возвращении с Украины всех курян

Российская сторона активно выступает за то, чтобы вернуть находящихся на украинской территории жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех 72 оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов», - сказала она.

Москалькова назвала это «сомнительным аргументом» и подчеркнула, что Москва готова вернуть всех.

В пятницу, 28 марта, России удалось вернуть еще 25 жителей Курской области, вывезенных украинскими боевиками в Сумскую область. Среди курян было много пожилых старше 85 лет.

Ранее сообщалось, что России при поддержке Международного комитета Красного Креста удалось эвакуировать с Украины 33 жителей Курской области.