В ЦДРА презентовали компьютерную игру о СВО для юных защитников

В Центральном доме Российской армии (ЦДРА) состоялась презентация компьютерной игры «Отряд 22: ZOV», посвященной специальной военной операции. На встрече с юнармейцами и кадетами разработчик Александр Толкач раскрыл главную идею проекта.

«Мы пытались заложить идею, что это не пиксели, это живые люди, и их надо беречь, их надо ценить. У них у каждого своя история, они герои, они за нас воюют», - сказал он.

На мероприятии присутствовал боец СВО с позывным Бурый, чей образ стал одним из ключевых в игре. Участники не только протестировали игру, выполнив тренировочную миссию, но и получили копии проекта и тематические сувениры. Начальник ЦДРА Василий Мазуренко отметил, что навыки стратегического планирования, полученные в виртуальных сражениях, могут пригодиться на поле боя.

«Отряд 22: ZOV» - тактическая игра про СВО. Игры такого формата не только развивают тактическое мышление, но и формируют уважение к подвигу военнослужащих. Ранее Минобороны России уже сотрудничало с разработчиками, интегрируя элементы реальных операций в обучающие симуляторы для курсантов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.