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В Адыгее завершился всероссийский форум по беспилотной авиации

Программа форума включала в себя различные выставки, интерактивы и площадки для круглых столов.
2025-02-13 17:01:06
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

На базе Военного учебного центра (ВУЦ) при Майкопском государственном технологическом университете (МГТУ) состоялся всероссийский форум «Беспилотные авиационные системы: пространство для возможностей и развития». В мероприятии приняли участие представители органов власти, профильных министерств, военных учебных заведений и бизнеса, занимающегося разработкой и эксплуатацией беспилотных авиационных систем (БАС).

В программе форума были организованы выставки, круглые столы, мастер-классы по программированию беспилотников, а также турнир по гонкам дронов. Участники форума смогли опробовать управление БПЛА в реальных условиях, а студенты и школьники - на специализированных симуляторах.

Особое внимание на выставке было уделено демонстрации современных разведывательных и ударных беспилотников, применяемых российскими военнослужащими в зоне операции. Эти модели используются в учебном процессе ВУЦ при МГТУ для подготовки специалистов по эксплуатации и управлению БАС.

МГТУ активно развивает проекты в сфере беспилотных авиационных систем. В университете создана экосистема БАС, включающая Военный учебный центр, «Точку кипения» МГТУ и студенческое конструкторское бюро.

ВУЦ при МГТУ обучает курсантов по специальностям, связанным с эксплуатацией и ремонтом беспилотников, а также их боевым применением. В 2024 году учебный центр отметил год с момента своего создания, продолжая расширять подготовку особо востребованных специалистов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы техников лаборатории беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Это бойцы группировки войск «Запад», которые ежедневно успешно применяют на передовой самые разнообразные дроны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #форум #беспилотники #МО РФ #Адыгея
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