МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Владимир Путин заявил о желании РФ надолго обеспечить свою безопасность

Российский президент отметил, что Москва будет работать с любыми партнерами, которые готовы помочь ей в решении этой задачи.
Анастасия Бобылева 2025-03-28 01:57:21
© Фото: Кирилл Зыков РИА Новости © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

РФ хочет устранить первопричины конфликта на Украине и обеспечить свою безопасность на длительную перспективу. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе визита на атомный подводный крейсер «Архангельск».

«Мы за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу», - подчеркнул президент.

Он отметил, что любой шаг, который поможет в решении этой задачи, будет приветствоваться российской стороной. По его словам, Москва согласна работать с любыми партнерами, которые к этому стремятся.

Также во время беседы с военнослужащими на подлодке Путин рассказал об успехах ВС РФ в зоне конфликта. В частности, он заявил, что российские бойцы освободили 99% территорий ЛНР, а также 70% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

#Россия #в стране и мире #Украина #Владимир Путин #безопасность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 