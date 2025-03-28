Владимир Путин заявил о желании РФ надолго обеспечить свою безопасность

РФ хочет устранить первопричины конфликта на Украине и обеспечить свою безопасность на длительную перспективу. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе визита на атомный подводный крейсер «Архангельск».

«Мы за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу», - подчеркнул президент.

Он отметил, что любой шаг, который поможет в решении этой задачи, будет приветствоваться российской стороной. По его словам, Москва согласна работать с любыми партнерами, которые к этому стремятся.

Также во время беседы с военнослужащими на подлодке Путин рассказал об успехах ВС РФ в зоне конфликта. В частности, он заявил, что российские бойцы освободили 99% территорий ЛНР, а также 70% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.