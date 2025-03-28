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Путин: российские бойцы освободили ЛНР на 99%

Также, по словам президента, на 70% освобождены ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Анастасия Бобылева 2025-03-28 01:10:59
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие освободили ЛНР на 99%, заявил российский президент Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе визита на атомный подводный крейсер «Архангельск».

«На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Луганская Народная Республика освобождена на 99%», - заявил он.

Путин добавил, что Донецкая Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области освобождены более, чем на 70%.

Российский лидер посетил крейсер «Архангельск» в четверг 27 марта. Он осмотрел военный объект и пообщался с членами экипажа. Во время визита его сопровождали помощник Алексей Дюмин, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев и командир корабля Александр Гладков.

#в стране и мире #ВС РФ #ДНР #Владимир Путин #ЛНР
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