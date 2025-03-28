Путин: российские бойцы освободили ЛНР на 99%

Российские военнослужащие освободили ЛНР на 99%, заявил российский президент Владимир Путин. Он сказал об этом в ходе визита на атомный подводный крейсер «Архангельск».

«На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Луганская Народная Республика освобождена на 99%», - заявил он.

Путин добавил, что Донецкая Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области освобождены более, чем на 70%.

Российский лидер посетил крейсер «Архангельск» в четверг 27 марта. Он осмотрел военный объект и пообщался с членами экипажа. Во время визита его сопровождали помощник Алексей Дюмин, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев и командир корабля Александр Гладков.