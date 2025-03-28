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Средства ПВО за ночь сбили 78 украинских беспилотников

Дроны перехватили в Воронежской, Саратовской, Курской, Белгородской, Липецкой, Ростовской и Тамбовской областях.
2025-03-28 08:10:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большую часть дронов сбили в Воронежской области. Там перехватили 32 вражеских аппарата.

Кроме того, 19 БПЛА уничтожили в Саратовской области, 17 - в Курской, шесть - в Белгородской, два - в Липецкой. По одному беспилотнику сбили в Ростовской и Тамбовской областях.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили, что киевский режим при помощи дронов атаковал энергетическую инфраструктуру в Крыму, Брянской и Курской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #дроны #МО РФ #атака
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