Средства ПВО за ночь сбили 78 украинских беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большую часть дронов сбили в Воронежской области. Там перехватили 32 вражеских аппарата.

Кроме того, 19 БПЛА уничтожили в Саратовской области, 17 - в Курской, шесть - в Белгородской, два - в Липецкой. По одному беспилотнику сбили в Ростовской и Тамбовской областях.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили, что киевский режим при помощи дронов атаковал энергетическую инфраструктуру в Крыму, Брянской и Курской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.