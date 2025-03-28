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Путин заявил о масштабном преобразовании бригад морской пехоты в дивизии

В ближайшие три года появятся пять дивизий, в этом году создадут две дивизии морской пехоты.
Марина Крижановская 2025-03-28 01:40:16
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В российских войсках проведут масштабную реорганизации морской пехоты. Об этом объявил президент Владимир Путин.

Он сообщил, что Генеральный штаб ВС РФ и Министерство обороны РФ уже утвердил новую программу. Согласно ей, бригады морской пехоты преобразуют в дивизии.

По его словам, в течение трех лет в войсках появится три дивизии морской пехоты. Об этом Верховный Главнокомандующий сообщил в ходе визита на атомный подводный крейсер «Архангельск», общаясь с моряками-подводниками.

«Мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду. На следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», - пояснил президент.

По словам Путина, предстоит большая работа, которая будет, в первую очередь, связана с организацией боевой подготовки с учетом опыта боевых действий в зоне проведения спецоперации. Он призвал подумать об оргштатных изменениях, о вооружениях, средствах связи и многом другом.

Кроме этого, Верховный Главнокомандующий назначил генерал-майора Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морскими силами РФ.

#ВС РФ #Владимир Путин #реорганизация #дивизии #бригады #морская пехота ТОФ
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