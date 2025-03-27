Путин осмотрел АПК «Архангельск» и пообщался с членами экипажа

Президент России Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск». Он осмотрел военный объект и на борту за чаем пообщался с членами экипажа.

Верховному Главнокомандующему показали каюты, пищевой блок и банный комплекс. Владимира Путина сопровождали помощник Алексей Дюмин и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев, а также командир корабля Александр Гладков.

«Роль Военно-морского флота в целом известна: Россия на протяжении веков является мощной морской державой. И мы все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус. Мы будем строить и надводные, и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, и должны, конечно, быть боеспособными, эффективными в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе», - сказал президент России, общаясь с подводниками.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» - это новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, способная нести все типы морского ракетного оружия. АПК «Архангельск» эффективно поражает как морские, так и береговые цели. Он вошел в состав ВМФ РФ 27 декабря 2024 года.

Прежде российский лидер разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь», который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».