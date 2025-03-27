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Путин осмотрел АПК «Архангельск» и пообщался с членами экипажа

За разговором с экипажем крейсера «Архангельск» Путин заявил о важности поддержания статуса России как мощной морской державы.
Марина Крижановская 2025-03-27 23:45:08
© Фото: kremlin.ru © Видео: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск». Он осмотрел военный объект и на борту за чаем пообщался с членами экипажа.

Верховному Главнокомандующему показали каюты, пищевой блок и банный комплекс. Владимира Путина сопровождали помощник Алексей Дюмин и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев, а также командир корабля Александр Гладков.

«Роль Военно-морского флота в целом известна: Россия на протяжении веков является мощной морской державой. И мы все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус. Мы будем строить и надводные, и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, и должны, конечно, быть боеспособными, эффективными в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе», - сказал президент России, общаясь с подводниками.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» - это новейшая многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения, способная нести все типы морского ракетного оружия. АПК «Архангельск» эффективно поражает как морские, так и береговые цели. Он вошел в состав ВМФ РФ 27 декабря 2024 года.

Прежде российский лидер разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь», который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

#в стране и мире #ВМФ РФ #Владимир Путин #атомный подводный крейсер #АПК «Архангельск»
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