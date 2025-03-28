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Опубликованы кадры боев за Малые Щербаки в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
2025-03-28 10:35:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с кадрами боев за населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. О его освобождении сообщалось 25 марта этого года. 

Отмечено, что Малые Щербаки взяли под контроль штурмовые подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск «Днепр».

Российское оборонное ведомство сообщило, что вначале новороссийские десантники захватили часть неприятельских позиций в населенном пункте, использовав результаты работы авиации, артиллерии и беспилотников. 

После этого штурмовики встретили ожесточенное сопротивление противника. 

«Штурмовые подразделения, ведя разведывательно-поисковые действия, передвигаясь от укрытия к укрытию, выбили противника с занятых им ранее подготовленных позиций», - говорится в сообщении МО РФ.

Сообщается, что в уничтожении огневых точек врага помогали операторы FPV-дронов на оптоволокне, а также расчеты квадрокоптеров, оборудованных системами сброса боеприпасов. 

Украинские боевики засели в укрытиях и подвалах домов. Они отчаянно пытались удержать населенный пункт, но десантники уничтожили врага, подойдя к нему вплотную, в ближнем бою. 

При этом враг пытался перебросить в Малые Щербаки резервы, часть из которых удалось уничтожить артиллерией и беспилотниками. Минобороны России подчеркнуло, что неприятель делал это, понимая значимость населенного пункта для удержания города Орехов. 

В любом случае резервы не помогли противнику оставить за собой Малые Щербаки. Те, кто доехал до населенного пункта, были уничтожены, а выжившие взяты в плен. Отмечено, что после напряженного боя российские десантники полностью зачистили взятое под контроль село.

Ранее сообщалось, что расчет беспилотных летательных аппаратов уничтожил больше 100 целей на Ореховском направлении. В это число входит и ликвидированная «Ланцетом» гаубица М777.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #десантники #запорожская область #группировка днепр #Малые Щербаки
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