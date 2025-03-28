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Часть российских туристов рискуют не улететь домой из-за землетрясения в Таиланде

Россиянам не дают забрать личные вещи и документы после эвакуации из отелей.
Константин Денисов 2025-03-28 13:07:40
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Часть российских туристов, у которых вылет домой запланирован на завтра, рискуют застрять в Таиланде и Мьянме. Об этом путешественники рассказали в беседе с телеканалом «360».

Все дело в том, что в связи с произошедшим утром землетрясением в местных отелях была проведена эвакуация. Люди покидали помещение, оставив в номерах личные вещи и документы, и теперь никак не могут их забрать.

«Все высотные здания эвакуированы, обратно не пускают, а у меня завтра утром вылет, и не знаю, смогу ли я взять хотя бы свои документы», - рассказал один из отдыхающих.

Остальные отметили, что до сих пор пребывают в состоянии шока, но при этом отмечают, что паники при эвакуации не наблюдалось.

Напомним, утром 28 марта в Мьянме и Таиланде произошло два мощных землетрясения с разницей в 12 минут. В результате были разрушены множество домов, спасатели продолжают работу на месте.

#в стране и мире #Мьянма #землетрясение #Таиланд #российские туристы
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