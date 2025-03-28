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В столице Мьянмы из-за землетрясения потрескались дороги

По словам корреспондента «Звезды», сильных разрушений в Нейпьидо нет.
Сергей Лебедев 2025-03-28 12:05:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В столице Мьянмы из-за сильных землетрясений лопнули дороги. Местами в трещинах застряли легковые автомобили. Об этом из Нейпьидо сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

«Разрушен асфальт. Приходится искать дорогу, менять маршруты передвижения. Пострадали машины», - рассказывает Андрей Вакула.

По его словам, сильных разрушений в столице страны удалось избежать. Повреждены лишь городское благоустройство и отдельные элементы декора зданий.

Напомним, несколько землетрясений произошло сегодня днем. Мощные толчки также ощущались в Таиланде.

#Мьянма #нейпьидо #наш эксклюзив #асфальт #Андрей Вакула
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