В столице Мьянмы из-за землетрясения потрескались дороги

В столице Мьянмы из-за сильных землетрясений лопнули дороги. Местами в трещинах застряли легковые автомобили. Об этом из Нейпьидо сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

«Разрушен асфальт. Приходится искать дорогу, менять маршруты передвижения. Пострадали машины», - рассказывает Андрей Вакула.

По его словам, сильных разрушений в столице страны удалось избежать. Повреждены лишь городское благоустройство и отдельные элементы декора зданий.

Напомним, несколько землетрясений произошло сегодня днем. Мощные толчки также ощущались в Таиланде.