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Украинские спецслужбы пообещали задержанному ФСБ 10 тысяч долларов за теракт в Москве

Мужчина был завербован в феврале и планировал взорвать административное здание в столице.
Константин Денисов 2025-03-28 10:37:04
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Задержанный сотрудниками ФСБ России 28 марта в Москве мужчина собирался взорвать административное здание в Москве. Об этом сам подозреваемый рассказал в ходе допроса, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Я связался с украинцами. Должен был забрать взрывчатку и отнести ее по указанным координатам. Там должен был получить дальнейшие указания», - сказал мужчина.

По его словам, украинские спецслужбы предложили ему за теракт 10 тысяч долларов. Довести умысел до конца помешали сотрудники ФСБ, вовремя задержавшие подозреваемого и изъявшие взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что террорист был завербован в феврале 2025 года. Кроме денег, ему пообещали выезд на Украину и прохождение службы в рядах ВСУ, где он должен был участвовать в боевых действиях против российских военных в зоне СВО.

#в стране и мире #Теракт #Украина #ФСБ #Задержание
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