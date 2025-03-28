ФСБ предотвратила теракт в одном из административных зданий в Москве

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали ранее судимого мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал устроить взрыв в административном здании в столице. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, террориста завербовали в феврале. За убийство людей его пообещали вывезти на Украину для участия в боевых действиях. Бомбу с часовым механизмом злоумышленнику передали через тайник.

При задержании у него изъяли взрывное устройство и смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами. На мужчину завели уголовное дело.

В ФСБ отметили, что ранее он был судим за убийство, вымогательство и грабеж.