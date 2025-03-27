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ОАЭ отправили одежду и продовольствие в сектор Газа

В 95 тонн гуманитарного груза входят одежда, еда и товары первой необходимости.
Анастасия Бобылева 2025-03-27 03:50:54
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

Эмират Шарджа в ОАЭ отправил самолет с 95 тоннами гумпомощи в сектор Газа. Об этом сообщило информагентство WAM.

На борту воздушного судна - еда, одежда и товары первой необходимости для жителей анклава. Всего с начала палестино-израильского конфликта ОАЭ отправили  сектор Газа семь кораблей и десятки самолетов с гуманитарной помощью.

Каждый день конфликта в секторе Газа гибнут люди. Вчера, 26 марта, 37 палестинцев стали жертвами очередного удара Израиля по Газе. Сутками ранее в результате атаки ЦАХАЛ погибли не менее 65 человек.

#в стране и мире #сектор Газа #оаэ #гуманитарная помощь
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