ОАЭ отправили одежду и продовольствие в сектор Газа

Эмират Шарджа в ОАЭ отправил самолет с 95 тоннами гумпомощи в сектор Газа. Об этом сообщило информагентство WAM.

На борту воздушного судна - еда, одежда и товары первой необходимости для жителей анклава. Всего с начала палестино-израильского конфликта ОАЭ отправили сектор Газа семь кораблей и десятки самолетов с гуманитарной помощью.

Каждый день конфликта в секторе Газа гибнут люди. Вчера, 26 марта, 37 палестинцев стали жертвами очередного удара Израиля по Газе. Сутками ранее в результате атаки ЦАХАЛ погибли не менее 65 человек.