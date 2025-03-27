Посол в США Дарчиев пообещал заняться возвращением объектов недвижимости

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что на своем посту займется вопросами возвращения конфискованных объектов дипломатической собственности РФ и возобновления прямого авиасообщения между странами.

Также приоритетными задачами являются упрощение визовых процедур для сотрудников дипмиссий РФ и россиян, облегчение режима поездок по стране пребывания для дипломатов, пояснил Дарчиев.

«Речь идет <...> о таких трудных вопросах, как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности РФ, и возобновление прямого воздушного сообщения с Россией, прерванного по вине Вашингтона», - рассказал он журналистам.

Высокопоставленный дипломат сообщил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поставили задачу восстановить связи России и США, которые порушила администрация предыдущего американского президента Джо Байдена. Кроме того, лидеры двух государств поручили нормализовать деятельность дипломатических представительств.

«Соответствующая работа по всем направлениям уже идет. Есть нацеленность с обеих сторон на результат, но расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий», - сказал посол, подразумевая деятельность администрации Байдена.

Прежде упоминалось, что глава диппредставительсва РФ в США Дарчиев уже прибыл в страну назначения.