МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол в США Дарчиев пообещал заняться возвращением объектов недвижимости

Новый посол в США намерен заняться расчисткой «токсичного наследия» Байдена, в том числе «санкционных завалов».
Марина Крижановская 2025-03-27 04:21:09
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что на своем посту займется вопросами возвращения конфискованных объектов дипломатической собственности РФ и возобновления прямого авиасообщения между странами.

Также приоритетными задачами являются упрощение визовых процедур для сотрудников дипмиссий РФ и россиян, облегчение режима поездок по стране пребывания для дипломатов, пояснил Дарчиев.

«Речь идет <...> о таких трудных вопросах, как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности РФ, и возобновление прямого воздушного сообщения с Россией, прерванного по вине Вашингтона», - рассказал он журналистам.

Высокопоставленный дипломат сообщил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поставили задачу восстановить связи России и США, которые порушила администрация предыдущего американского президента Джо Байдена. Кроме того, лидеры двух государств поручили нормализовать деятельность дипломатических представительств.

«Соответствующая работа по всем направлениям уже идет. Есть нацеленность с обеих сторон на результат, но расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий», - сказал посол, подразумевая деятельность администрации Байдена.

Прежде упоминалось, что глава диппредставительсва РФ в США Дарчиев уже прибыл в страну назначения.

#сша #РФ #посол рф в сша #санкции США #дипсобственность россии #Александр Дарчиев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 