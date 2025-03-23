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Карни готов говорить с Трампом при признании суверенитета Канады

Трамп неоднократно заявлял, что многие жители Канады выступают за объединение с США в качестве 51-го штата.
Владимир Рубанов 2025-03-23 21:49:05
© Фото: Adrian Wyld Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, если глава Белого дома признает канадский суверенитет.

«Он должен признать, что Канада является суверенной страной. Он должен сказать это и принять, прежде чем мы начнем более широкую дискуссию», - цитирует главу правительства ТАСС.

Трамп неоднократно заявлял, что многие жители Канады выступают за объединение с США в качестве 51-го штата. По его мнению, такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит от внешних угроз.

Карни после принятия присяги в качестве нового премьер-министра подчеркнул, что Канада «никогда и ни в какой форме» не войдет в состав США.

Ранее страны обменялись взаимными тарифами на поставку товаров, включая сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели. Часть торговых пошлин в итоге были отложены.

#сша #Дональд Трамп #Канада #торговые войны #торговые пошлины #Марк Карни
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