Карни готов говорить с Трампом при признании суверенитета Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, если глава Белого дома признает канадский суверенитет.

«Он должен признать, что Канада является суверенной страной. Он должен сказать это и принять, прежде чем мы начнем более широкую дискуссию», - цитирует главу правительства ТАСС.

Трамп неоднократно заявлял, что многие жители Канады выступают за объединение с США в качестве 51-го штата. По его мнению, такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит от внешних угроз.

Карни после принятия присяги в качестве нового премьер-министра подчеркнул, что Канада «никогда и ни в какой форме» не войдет в состав США.

Ранее страны обменялись взаимными тарифами на поставку товаров, включая сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели. Часть торговых пошлин в итоге были отложены.