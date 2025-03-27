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Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»

Эта подлодка станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Глеб Владовский 2025-03-27 21:57:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Торжественная церемония прошла в Мурманской области.

«Разрешаю», - сообщил глава государства по видеосвязи.

Атомный подводный крейсер «Пермь» является российской многоцелевой подводной лодкой (АПЛ) четвертого поколения. Ее заложили 29 июля 2016 года, в канун Дня Военно-морского флота РФ (31 июля - Прим. Ред.).

Отмечается, что эта АПЛ станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

#Мурманская область #Владимир Путин #пермь #атомный подводный крейсер #пуск подлодки
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