Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь»

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Торжественная церемония прошла в Мурманской области.

«Разрешаю», - сообщил глава государства по видеосвязи.

Атомный подводный крейсер «Пермь» является российской многоцелевой подводной лодкой (АПЛ) четвертого поколения. Ее заложили 29 июля 2016 года, в канун Дня Военно-морского флота РФ (31 июля - Прим. Ред.).

Отмечается, что эта АПЛ станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».