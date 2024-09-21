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Минобороны рассекретило факты зверств фашистов в Эстонской ССР

Операция по освобождению Таллина, благодаря тщательной подготовке и удобному плацдарму для наступления, заняла менее десяти дней.
2024-09-21 00:00:00
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Минобороны России разместило рассекреченные документы и свидетельства зверств фашистских оккупантов в Эстонской ССР в годы Великой Отечественной войны. Публикация архива приурочена к 80-летию освобождения Таллина.

В нем директивы, карты и схемы, оперативные справки о действиях врага, наградные документы и свидетельства преступлений вермахта и эстонских коллаборационистов. Ранее эти документы никогда не публиковались в общем доступе. Новый исторический раздел на сайте оборонного ведомства называется «Освобожденный Таллин утопал в цветах».

Красная армия изгнала фашистов из Таллина 22 сентября 1944 года в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции. Большую роль в этом сыграли войска Ленинградского фронта под управлением маршала Советского Союза Леонида Говорова, Краснознаменный Балтийский флот, 13-ая воздушная армия, 2-ая ударная армия Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Ивана Федюнинского, 8-ая армия под командованием генерал-лейтенанта Филиппа Старикова и 8-ой эстонский стрелковый корпус генерал-лейтенанта Лембита Пэрна.

Планы гитлеровцев удержать Прибалтику в качестве форпоста рухнули. Удар наших войск в направлении Таллина был внезапным и сокрушительным. Оборонявшая город оперативная группа «Нарва» в составе армейского и танкового корпусов с позором бежала.

Таллинцы с благодарностью встречали воинов-освободителей. Они цветами забрасывали советских солдат, которые проходили или проезжали по улицам, целовали их, потому что это действительно было именно освобождение от оккупации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Красная Армия #СССР #Великая Отечественная война #эстония #прибалтика #Таллин
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