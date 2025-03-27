Новая сделка США по ресурсам сорвала заседание Рады

В Верховной Раде сорвали заседание парламента из-за сделки с США по редкоземельным металлам. Депутаты отказались работать до появления в зале министров, от которых парламентарии намеревались услышать подробности по проекту сделки с Вашингтоном об украинских недрах. Причиной переполоха стал народный депутат Ярослав Железняк, который слил в сеть детали документа.

«Эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированы 23 марта и вроде бы присланы нам американской стороной как новый проект сделки по ископаемым. Сразу говорю это не финальная версия документа. И я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений... Это большая и очень четкая сделка. И она не в нашу пользу», - написал он в своем телеграм-канале.

В ужас депутата повергла фактически тоталитарная роль, которая закрепляется за США документом, к которому тот апеллирует. Украине же отводится совершенно мизерная позиция. По данным Железняка, речь идет обо всех полезных ископаемых, в том числе нефти и газе, на территории всей страны в существующих и новых месторождениях.

Предусматривается, что полученные от добычи деньги сразу конвертируются в иностранную валюту и выводятся за рубеж. Управлять фондом будут пять человек. Трое из них - представители США с полным правом вето - полномочия диктаторские, тотальный контроль.

Американская сторона сможет получать прибыль по своему усмотрению. Также США получат право на первенство в получении регулярных выплат, все новые проекты и вето на продажу ископаемых третьим странам. Это значит, что все компании Украины , работающие в этой сфере, будут контролироваться со стороны США.

Еще один решающий для Киева вопрос оставлен без ответа - никаких гарантий безопасности для Украины документ, на который ссылается Железняк, не предусматривает. Судя по тому, что пишет нардеп, до исторического скандала в Овальном кабинете, когда сделка уже лежала на столе в Вашингтоне, но так и не дождалась подписей, условия для Украины были куда более выгодными.

Утечка о сделке происходит на следующий день после того, как глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев вот-вот подпишут расширенное соглашение о сотрудничестве.

Из слитых Железняком данных следует, что доля США в фонде по этой сделке - это уже оказанная Киеву помощь с 2022 года. Видимо, те самые 350 миллиардов долларов, о которых постоянно говорит Трамп. А само соглашение будет бессрочным, и менять в нем что-либо без разрешения американцев нельзя. Новый же вариант красноречиво показывает: если ты не используешь лучшую возможность в разговоре с серьезными людьми, они используют тебя, как захотят.