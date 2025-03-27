МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: число военнослужащих ВС РФ в арктической зоне будет расти

Российский лидер ранее отметил, что страны НАТО чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта.
Глеб Владовский 2025-03-27 20:16:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Количество российских военнослужащих в арктической зоне будет расти. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства, выступая на VI Арктическом форуме в Мурманске, также поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике в связи с усилением военной компоненты РФ в регионе.

«Прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты, офицеры и их семьи», - уточнил российский лидер.

Глава государства отметил, что эта программа должна действовать минимум до 2030 года  и включать в себя ежегодный объем финансовой поддержки из федерального бюджета.

Путин также подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но в связи с нынешними тенденциями стран Запада, Москва ведет работы по повышению боевых возможностей ВС РФ и модернизации объектов военной инфраструктуры.

Ранее Путин заявил, что в связи с ростом значения Арктики в мире, усиливается и геополитическая борьба за позиции в регионе.

#Россия #ВС РФ #арктика #Владимир Путин #Арктическая зона
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 