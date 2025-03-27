Путин: число военнослужащих ВС РФ в арктической зоне будет расти

Количество российских военнослужащих в арктической зоне будет расти. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства, выступая на VI Арктическом форуме в Мурманске, также поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике в связи с усилением военной компоненты РФ в регионе.

«Прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты, офицеры и их семьи», - уточнил российский лидер.

Глава государства отметил, что эта программа должна действовать минимум до 2030 года и включать в себя ежегодный объем финансовой поддержки из федерального бюджета.

Путин также подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но в связи с нынешними тенденциями стран Запада, Москва ведет работы по повышению боевых возможностей ВС РФ и модернизации объектов военной инфраструктуры.

Ранее Путин заявил, что в связи с ростом значения Арктики в мире, усиливается и геополитическая борьба за позиции в регионе.