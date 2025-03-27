Путин заявил о важности равноправного сотрудничества в Арктике

Сотрудничество в арктическом регионе должно иметь равноправный характер. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации...» - подчеркнул российский лидер на VI Арктическом форуме в Мурманске.

Глава государства подчеркнул, что значение региона в мире продолжает расти. В связи с этим, усиливается также геополитическая борьба за позиции в нем. Ряд государств взял курс на конфронтацию, в связи с чем, Москва свернула диалог со странами Запада по сотрудничеству в сфере экосистем в Арктике.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия не будет делать каких-либо преференций для западных компаний в Арктике. Но, несмотря на их желание вернуться в Россию, необходимо, прежде всего, одобрение со стороны правительства РФ с учетом интересов Москвы.