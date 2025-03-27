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Путин заявил о важности равноправного сотрудничества в Арктике

Российский лидер подчеркнул, что значение региона растет, в связи с этим усиливается геополитическая борьба за позиции.
Глеб Владовский 2025-03-27 20:00:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудничество в арктическом регионе должно иметь равноправный характер. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации...» - подчеркнул российский лидер на VI Арктическом форуме в Мурманске.

Глава государства подчеркнул, что значение региона в мире продолжает расти. В связи с этим, усиливается также геополитическая борьба за позиции в нем. Ряд государств взял курс на конфронтацию, в связи с чем, Москва свернула диалог со странами Запада по сотрудничеству в сфере экосистем в Арктике.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия не будет делать каких-либо преференций для западных компаний в Арктике. Но, несмотря на их желание вернуться в Россию, необходимо, прежде всего, одобрение со стороны правительства РФ с учетом интересов Москвы.

#в стране и мире #арктика #Владимир Путин #исследование арктики
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