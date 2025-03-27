Глава РФПИ: преференций к западным компаниям в Арктике не будет

Россия не будет делать каких-либо преференций для западных компаний в Арктике. Такое заявление сделал в интервью «Звезде» глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, нет какого-то вопроса о преференциях для западных компаний. Мы знаем, как они повели себя в сложные времена. Но многие хотят вернуться», - подчеркнул политик.

Дмитриев также отметил, что в некоторых проектах помощь американских компаний приветствуется. Но, несмотря на их желание вернуться в Россию, необходимо, прежде всего, одобрение со стороны правительства РФ с учетом интересов Москвы.

Ранее Дмитриев заявлял, что желающие вернуться в РФ американские компании смогут сделать это при условии, что будут создавать совместные предприятия с российскими предприятиями. Кроме того, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров говорил о том, что Москва будет допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых сама заинтересована.