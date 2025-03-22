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Танкисты под Дзержинском показали работу динамической защиты

Наши танкисты в окрестностях Дзержинска перерезают пути снабжения ВСУ и берут под контроль пути, через которые противник пытался прорваться в город.
Валентин Матвиенко 2025-03-22 17:41:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Танкисты группировки войск «Юг» доставили личный состав на линию боевого соприкосновения. Уже при откате после выгрузки их попытались атаковать дроны и артиллерия украинских боевиков.

«Вот перед нами есть экземпляр, куда попала кумулятивная струя. Благодаря этому ящику кумулятивная струя практически была рассеяна и не прожгла броню танка, которая находится на башне. Этот ящик состоит из пластин пластида, которые закрыты в железном корпусе», - показывает командир взвода с позывным Агроном.

Сильно пострадала защита боевой машины, но самое главное - все танкисты живы. В ответ им удалось выбить всушников с укрепленных позиций и продвинуться дальше. Осталось только восстановить поврежденные защитные элементы.

Ремонтники 163-го танкового полка уже приварили борта. Сейчас собирают так называемый мангал и будут прокладывать мешки с щебенкой для лучшей защиты от кумулятивных снарядов. Ремонт займет не более пяти дней.

«Это для того, чтобы при попадании в карусель, барабан со снарядами, кумулятив не смог пробить его до конца. Конечно, здесь научились. Раньше я не был танкистом вообще. Поэтому все узнается на обучении и все это делается на месте в полевых условиях», - рассказал командир танка с позывным Филин.

Танкисты 10-го гвардейского танкового полка 20-й мотострелковой дивизии оттачивают боевое мастерство на специальных полигонах. Здесь уже опытные инструкторы проводят боевое слаживание экипажей из новобранцев.

На полигоне все по-настоящему. Военные проходят слаживание практически в реальных боевых условиях. На танках Т-80БВМ бойцы отрабатывают скорость ударов, маневренность и новые техники ведения боя.

По команде танк выдвигается на огневой рубеж. Мишени находятся на удалении в два километра. Стрельба ведется в движении. Это требует не только мастерства от наводчика, но и слаженности всего экипажа. Поэтому тренируются по 10 часов, в дневное и ночное время. 

«Сложная, конечно, техника. Нужно очень много тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, так как система полностью здесь новая. Модернизированный танк Т-80БВМ - он отличается от предыдущих БВ. У него новая тепловизионная система стоит, всепогодная. И система управления огнем тоже уже новая стоит, усовершенствованная», - говорит командир взвода с позывным Синий.

В окрестностях Дзержинска, где работают сейчас танкисты Южной группировки, бойцы стремятся перерезать логистику ВСУ и взять под контроль пути, по которым украинские войска пытаются прорываться в город. Продолжаются бои как в застройке, так и на окраине города. Российские войска постепенно расширяют контроль над территорией и продвигаются в направлении Константиновки.

#ДНР #Дзержинск #полигон #Т-80БВМ #динамическая защита #константиновка #группировка войск "Юг"
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