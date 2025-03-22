Морпехи Северного флота накрыли «Градом» ВСУ в Херсонской области

Бойцы артиллерийского подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» поразили район скопления техники и живой силы ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области.

Координаты вражеских позиций предоставили операторы беспилотников, после чего расчет «Града» оперативно прибыл в район боевого применения.

«У нас задача - контрбатарейная борьба, так как противник часто использует артиллерию. Мы всегда готовы оказать огневое воздействие и передать привет противнику, чтобы он не расслаблялся. Речка нам, конечно мешает, но ничего, мы со временем анализируем стрельбу, проводим разбор, вносим поправки в стрельбу», - объяснил командир реактивной батареи с позывным Парк.

Противник тоже не стоит на месте, отметил боец ВС РФ. Его тактика и движение меняются.

«Специфика нашего направления заключается в том, что все просматривается, мало движения. Но нас это не ограничивает. Мы также работаем, активничаем, перемещаемся много, занимаем временные позиции огневые, работаем с основных», - добавил Парк.

Основная задача - не стоять на месте, постоянно перемещаться, чтобы противник не выследил позиции артиллеристов, отметил командир реактивной батареи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.