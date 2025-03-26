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Глава минфина США заявил о возможности возвращения РФ в систему SWIFT

В контексте урегулирования ситуации на Украине Соединенные Штаты готовы рассмотреть возвращение России в банковую систему SWIFT.
Дарина Криц 2025-03-26 23:38:20
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press

В США высказались о возможности вернуть Россию в международную банковскую систему SWIFT. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, это станет возможным на фоне урегулирования украинского конфликта. Он ответил на вопрос, возможно ли повторно подключить России к SWIFT.

«Все обсуждаемо», - рассказал он телеканалу Fox News.

При этом Вашингтон может менять свою санкционную политику, как в сторону ужесточения, так и смягчения, в зависимости от процесса урегулирования ситуации на Украине, добавил глава американского минфина.

Напомним, с началом специальной военной операции на Украине в 2022 году западные страны лишили Россию доступа к банковской системе SWIFT в качестве санкционной меры. Тем самым, они хотели ослабить российскую экономику и принудить РФ к прекращению СВО.

В феврале 2025 года, в годовщину начала спецоперации, Евросоюз отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT. Кроме этого, 16-й пакет санкций включал в себя запрет импорта из РФ первичного алюминия, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, а также запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ.

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