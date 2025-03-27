Новый атомный ледокол «Якутия» вошел в состав ледокольного флота России. Уже в ближайшие дни он выдвинется из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

«1-2 апреля "Якутия" двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать наши проекты», - подчеркнул глава госкорпорации.

Алексей Лихачев отметил, что «Якутия» стала четвертым новым атомным ледоколом. Годами ранее в состав флота вошли «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Они уже работают на Северном морском пути. А в ноябре прошлого года на воду спустили «Чукотку».

Напомним, «Якутия» является четвертым ледоколом проекта 22 220, одним из серии самых крупных и мощных ледоколов в мире. Он был заложен на Балтийском заводе в 2020 году.

Судно оборудовано двумя ядерными реакторами РИТМ-200, выдающими мощность более 81 тысячи лошадиных сил.