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Атомный ледокол «Якутия» вошел в состав ледокольного флота России

Вскоре судно начнет работать на Северном морском пути.
Сергей Лебедев 2025-03-27 13:50:08
© Фото: Артем Пряхин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Новый атомный ледокол «Якутия» вошел в состав ледокольного флота России. Уже в ближайшие дни он выдвинется из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

«1-2 апреля "Якутия" двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать наши проекты», - подчеркнул глава госкорпорации.

Алексей Лихачев отметил, что «Якутия» стала четвертым новым атомным ледоколом. Годами ранее в состав флота вошли «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Они уже работают на Северном морском пути. А в ноябре прошлого года на воду спустили «Чукотку»

Напомним, «Якутия» является четвертым ледоколом проекта 22 220, одним из серии самых крупных и мощных ледоколов в мире. Он был заложен на Балтийском заводе в 2020 году.

Судно оборудовано двумя ядерными реакторами РИТМ-200, выдающими мощность более 81 тысячи лошадиных сил.

#Санкт-Петербург #ледокол #Росатом #Алексей Лихачев #якутия #наш эксклюзив
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