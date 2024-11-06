Атомный ледокол «Чукотка» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка». Судостроителей поздравил президент России Владимир Путин.

Путин напомнил, что в данный момент в постройке находятся еще два ледокола такого же класса - это «Якутия» и «Ленинград».

Президент России добавил, что от темпов укрепления ледокольного флота нашей страны зависит реализация планов развития Севморпути.

Владимир Путин отметил, что способность создавать такие мощные, современные суда говорит об индустриальном, научном, кадровом и технологическом потенциале России. Он заявил, что Россия будет модернизировать инфраструктуру своих арктических портов.