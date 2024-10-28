Офицер рассказал, как в РХБЗ прикрывают «Солнцепеки» от ответных ударов

Заместитель командира реактивного дивизиона Дмитрий Алешин, действующий в составе группировки войск «Центр», рассказал корреспонденту «Звезды», какие меры предпринимаются для защиты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

«Дозор осматривает периметр, мониторит обстановку, после чего подает команду. Машина заходит, отрабатывает и уходит. В этот момент ее прикрывают со всех сторон с применением детекторов, тепловизоров, РЭБ-подавителей и прочих систем», - отметил Алешин.

Корреспондент добавила, что у отряда спецназначения РХБЗ группировки войск «Центр» все расписано по минутам.

Военнослужащие прикрытия охраняют «Солнцепек», в том числе, и от диверсионно-разведывательных групп противника. Командир группы по рации получает доклады об обстановке каждые несколько минут.

Ранее Минобороны России показало, как «Солнцепек» расчистил путь штурмовикам на Северском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.