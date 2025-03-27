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Путин отметил твердость духа и характера росгвардейцев, участвующих в СВО

В своем видеообращении российский президент поздравил с профессиональным праздником всех военнослужащих и ветеранов войск Национальной Гвардии и отметил их роль в обеспечении безопасности граждан.
Анастасия Бобылева 2025-03-27 00:57:04
© Фото: Vyacheslav Prokofyev Kremlin Poo Globallookpress © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил с Днем войск Национальной Гвардии военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал и ветеранов. Он отметил важность вклада росгвардейцев в решение задач по защите правопорядка и безопасности граждан.

По словам Путина, росгвардейцы сегодня достойно продолжают традиции предшественников. Они хорошо выполняют свои обязанности и добиваются значительных результатов в своей профессиональной деятельности.

Российский президент обратил особое внимание на росгвардейцев, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

«Хочу отдельно обратиться к росгвардейцам, которые участвуют в СВО, доблестно сражаются за родину, за нашу свободу и суверенитет. Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою», - сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что благодаря полученному в суровых испытаниях опыту военнослужащие Национальной гвардии смогут сильнее сплотиться и еще более эффективно работать на всех участках. Владимир Путин пожелал бойцам успехов в службе.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения замаскированной позиции БПЛА ВСУ российскими росгвардейцами. Бойцы ударили по цели дронами-камикадзе.

#росгвардия #Владимир Путин #Национальная гвардия #поздравление #СВО
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