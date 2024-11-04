Росгвардейцы уничтожили позицию операторов БПЛА в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированную позицию операторов беспилотников ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе боевой работы, было произведено несколько ударов дронами-камикадзе. В результате первого удара загорелся хранившийся в строении боекомплект.

«Оператором дрона был обнаружен силуэт замаскированного транспортного средства противника. Это транспортное средство также было поражено в ходе выполнения задачи», - добавили в Росгвардии.

Ранее сообщалось об уничтожении в Курской области дрона «Баба-яга» силами спецназа Росгвардии.