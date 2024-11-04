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Росгвардейцы уничтожили позицию операторов БПЛА в Курской области

Бойцы одного из спецподразделений также произвели удары дронами-камикадзе по замаскированному транспортному средству противника.
Глеб Владовский 2024-11-04 03:49:23
© Фото: Росгвардия © Видео: Росгвардия

Спецназ Росгвардии уничтожил замаскированную позицию операторов беспилотников ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе боевой работы, было произведено несколько ударов дронами-камикадзе. В результате первого удара загорелся хранившийся в строении боекомплект.

«Оператором дрона был обнаружен силуэт замаскированного транспортного средства противника. Это транспортное средство также было поражено в ходе выполнения задачи», - добавили в Росгвардии.

Ранее сообщалось об уничтожении в Курской области дрона «Баба-яга» силами спецназа Росгвардии. 

#росгвардия #Курская область #FPV-дрон #Беспилотники ВСУ
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