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ЕС отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT

Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций отключил от системы SWIFT 13 российских банков и ввел запрет на импорт первичного алюминия из РФ и вещание в Европе восьми российских СМИ.
Игнат Далакян 2025-02-24 10:59:25
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Европейский союз отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», - говорится в тексте.

Пакет также включает в себя запрет импорта из России первичного алюминия, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, запрет на вещание в Европе еще восьми российских средств массовой информации.

В заявлении отмечается, что под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физических лиц и 35 организаций, связанных с Российской Федерацией.

Ранее дополнительный пакет санкций против России ввела Новая Зеландия. Глава внешнеполитического ведомства страны Уинстон Питерс отметил, что ограничения направлены против 27 граждан и 25 юридических лиц.

#в стране и мире #Европа #евросоюз #санкции #Антироссийские санкции
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