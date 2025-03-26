Евгений Солнцев займет пост врио главы Оренбургской области

Президент РФ Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву занять пост врио губернатора Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Хочу Вам предложить новое место работы с более широким объемом, большим объемом - возглавить Оренбургскую область», - сказал глава государства на встрече.

В свою очередь Солнцев поблагодарил за доверие российского лидера и принял его предложение. Глава правительства ДНР подчеркнул, что поскольку этот регион для него незнакомый, ему необходимо время на объективную оценку ситуации.

Ранее сообщалось, что пост врио главы Свердловской области предложили губернатору Оренбургской области Денису Паслеру.