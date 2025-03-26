Путин предложил Паслеру стать врио главы Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру занять должность врио главы Свердловской области. Видео со встречи высокопоставленных лиц опубликовано на сайте пресс-службы Кремля.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», - сказал глава государства.

В свою очередь Паслер заявил, что поскольку не был там около восьми лет, ему необходимо время на подготовку.

Напомним, Паслер возглавлял администрацию Свердловской области с 2012 по 2016 год. А с 2019 года его назначили руководителем Оренбургской области.