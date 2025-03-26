МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин предложил Паслеру стать врио главы Свердловской области

Паслер заявил, что ему необходимо время на подготовку.
Глеб Владовский 2025-03-26 22:28:18
© Фото: пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру занять должность врио главы Свердловской области. Видео со встречи высокопоставленных лиц опубликовано на сайте пресс-службы Кремля.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», - сказал глава государства.

В свою очередь Паслер заявил, что поскольку не был там около восьми лет, ему необходимо время на подготовку.

Напомним, Паслер возглавлял администрацию Свердловской области с 2012 по 2016 год. А с 2019 года его назначили руководителем Оренбургской области.

#в стране и мире #Свердловская область #Владимир Путин #денис паслер #врио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 