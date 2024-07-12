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Оренбургский губернатор назвал бездельниками чиновников Орска

Денис Паслер возмутился тем, что в администрации города потеряли данные по затопленным домам.
Сергей Лебедев 2024-07-12 10:26:40
© Фото: Сергей Никифоров, РИА Новости

Оренбургский губернатор Денис Паслер на заседании правительства региона назвал сотрудников администрации Орска «полными бездельниками». Глава региона возмутился тем, что чиновники потеряли данные по затопленным домам. Видеофрагмент с его речью опубликовали «Вести Оренбуржья».

«Как потеряли, вы мне скажите? Вот скажите, как можно было потерять? Количество домов, у меня данные стоят, 178. Из них 50 вы потеряли. 30% МКДшных домов», - сказал губернатор.

Денис Паслер отметил, что речь идет не о частных домах и СНТ, а именно о многоквартирных домах.

«Что у вас там в головах, вообще понять не могу. Полные бездельники! Там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку, а вы только щеки надуваете», - добавил он.

Напомним, в марте этого года на реке Урал в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Сотрудники МЧС эвакуировали более 6 000 человек, подтопленными оказались более 10 тысяч жилых домов. В Минстрое России ущерб от паводка оценили на сумму около 21 миллиарда рублей.

А недавно подал в отставку мэр Орска Василий Козупица. Его прошение удовлетворил губернатор Денис Паслер.

#в стране и мире #Оренбургская область #Потоп #паводок #денис паслер #губернатор #орск #бездельники
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