Оренбургский губернатор назвал бездельниками чиновников Орска

Оренбургский губернатор Денис Паслер на заседании правительства региона назвал сотрудников администрации Орска «полными бездельниками». Глава региона возмутился тем, что чиновники потеряли данные по затопленным домам. Видеофрагмент с его речью опубликовали «Вести Оренбуржья».

«Как потеряли, вы мне скажите? Вот скажите, как можно было потерять? Количество домов, у меня данные стоят, 178. Из них 50 вы потеряли. 30% МКДшных домов», - сказал губернатор.

Денис Паслер отметил, что речь идет не о частных домах и СНТ, а именно о многоквартирных домах.

«Что у вас там в головах, вообще понять не могу. Полные бездельники! Там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку, а вы только щеки надуваете», - добавил он.

Напомним, в марте этого года на реке Урал в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Сотрудники МЧС эвакуировали более 6 000 человек, подтопленными оказались более 10 тысяч жилых домов. В Минстрое России ущерб от паводка оценили на сумму около 21 миллиарда рублей.

А недавно подал в отставку мэр Орска Василий Козупица. Его прошение удовлетворил губернатор Денис Паслер.