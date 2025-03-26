Крупный сбой произошел на МЦД-2 и Курском направлении

Движение поездов приостановили на МЦД-2 и Курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

«Приостановлено движение в сторону Подольска из-за остановки состава по техническим причинам на ст. Печатники», - говорится в заявлении ведомства.

На опубликованных «Звездой» кадрах со станции Царицино видно, насколько огромная толпа собралась на платформе в ожидании поезда.

В ведомстве подчеркнули, что к остановившемуся поезду направили вспомогательный локомотив, который уберет его с путей.

Подчеркивается, что сотрудники МЖД принимают меры для того, чтобы как можно быстрее возобновить движение.