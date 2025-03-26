МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Крупный сбой произошел на МЦД-2 и Курском направлении

По данным Дептранса, следовавший в сторону Подольска поезд остановился по техническим причинам.
Глеб Владовский 2025-03-26 20:33:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Движение поездов приостановили на МЦД-2 и Курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

«Приостановлено движение в сторону Подольска из-за остановки состава по техническим причинам на ст. Печатники», - говорится в заявлении ведомства.

На опубликованных «Звездой» кадрах со станции Царицино видно, насколько огромная толпа собралась на платформе в ожидании поезда.

В ведомстве подчеркнули, что к остановившемуся поезду направили вспомогательный локомотив, который уберет его с путей.

Подчеркивается, что сотрудники МЖД принимают меры для того, чтобы как можно быстрее возобновить движение.

#Москва #железнодорожные пути #МЦД-2 #Технический сбой #Курское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 