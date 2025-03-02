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Расчет «Панциря-С» показал момент поражения БПЛА ВСУ в Курской области

В арсенале ЗРПК «Панцирь-С» 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки калибром 30 мм.
2025-03-02 05:58:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ЗРПК «Панцирь-С» сбил украинский беспилотник в приграничном районе Курской области. Момент уничтожения цели попал на видео, которое опубликовало Министерство обороны РФ.

Расчет ЗРПК нес боевое дежурство в зоне ответственности группировки войск «Север». Уничтожив цель, бойцы сменили огневую позицию.

Для уничтожения воздушных целей «Панцирь-С» оснащен 12-ю зенитными ракетами. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

Ранее расчет «Гиацинта» уничтожил украинский танк Т-62. Кадры боевой работы наших артиллеристов попали на видео.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Панцирь-С #зрпк #бпла #Курская область #ВСУ
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