Расчет «Панциря-С» показал момент поражения БПЛА ВСУ в Курской области

ЗРПК «Панцирь-С» сбил украинский беспилотник в приграничном районе Курской области. Момент уничтожения цели попал на видео, которое опубликовало Министерство обороны РФ.

Расчет ЗРПК нес боевое дежурство в зоне ответственности группировки войск «Север». Уничтожив цель, бойцы сменили огневую позицию.

Для уничтожения воздушных целей «Панцирь-С» оснащен 12-ю зенитными ракетами. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

Ранее расчет «Гиацинта» уничтожил украинский танк Т-62. Кадры боевой работы наших артиллеристов попали на видео.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.