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Расчет «Гиацинта» уничтожил украинский Т-62 в зоне спецоперации

Танк противника вел огонь по российской пехоте с закрытой позиции, но недолго.
Павел Кольцов 2025-02-28 15:57:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов пообщался с российскими артиллеристами, действующими в зоне специальной военной операции. Командир орудия с позывным Комса рассказал ему о том, как его расчет уничтожил украинский танк Т-62.

«Танк был, Т-62. Работал с закрытой позиции по нашей пехоте. Цель была уничтожена», - сказал Комса. 

Комса командует 152-миллиметровым орудием «Гиацинт». Поиском целей и корректировкой огня занимаются расчеты беспилотных летательных аппаратов. 

Также артиллерист вспомнил, как доводилось уничтожать артиллерию неприятеля, его укрепления и командные пункты. По его словам, расчет может нанести удар уже через три-пять минут после получения новой цели.

Ранее сообщалось, что расчет «Солнцепека» сжег боевиков в укреплениях Харьковской области. Украинская пехота не имела шансов против российских термобарических боеприпасов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #танк #спецоперация #Т-62 #Гиацинт
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