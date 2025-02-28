Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов пообщался с российскими артиллеристами, действующими в зоне специальной военной операции. Командир орудия с позывным Комса рассказал ему о том, как его расчет уничтожил украинский танк Т-62.

«Танк был, Т-62. Работал с закрытой позиции по нашей пехоте. Цель была уничтожена», - сказал Комса.

Комса командует 152-миллиметровым орудием «Гиацинт». Поиском целей и корректировкой огня занимаются расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Также артиллерист вспомнил, как доводилось уничтожать артиллерию неприятеля, его укрепления и командные пункты. По его словам, расчет может нанести удар уже через три-пять минут после получения новой цели.

Ранее сообщалось, что расчет «Солнцепека» сжег боевиков в укреплениях Харьковской области. Украинская пехота не имела шансов против российских термобарических боеприпасов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.