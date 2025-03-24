Bloomberg: на администрацию Трампа подали 150 исков за два месяца

За два месяца американцы подали более 150 исков, в которых оспаривается законность действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

«Белый дом добился некоторых заметных побед и обжалует большинство своих проигрышей», - говорится в публикации.

Уточняется, что некоторые дела могут дойти до Верховного суда США, где преобладает консервативное большинство, поддерживающее Трампа. Агентство пишет, что большинство судебных разбирательств связаны с ужесточением миграционной политике и увольнением многих госслужащих, также многие недовольны работой Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и действиями его руководителя Илона Маска.

В результате миграционной политики Трампа США аннулировали разрешение на пребывание в стране для 530 тысяч иностранцев. Они должны будут покинуть Штаты. Речь идет об иностранцах из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа.