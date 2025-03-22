МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США аннулировали разрешение на пребывание для 530 тысяч иностранцев

Программа CHNV прекратит свое действие в США, живущие по ней иностранцы должны будут уехать из страны.
Дарья Ситникова 2025-03-22 03:39:56
© Фото: Walter G. Arce Sr Keystone Press Agency Global Look Press

Более 530 тысячам иностранцам из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа следует уехать из США, их разрешение на временное пребывание в стране истекло. Об этом РИА Новости сообщил американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Министерство внутренней безопасности прекращает действие программ условно-досрочного освобождения для не имеющих права въезда иностранцев с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы и их ближайших родственников (программ CHNV), о которых министерство объявило в 2022 и 2023 годах», - указали в документе, который официально планируют опубликовать 25 марта.

По их словам, через 30 дней после даты публикации официального документа в федеральном реестре США иностранцы по данной программе должны будут покинуть Штаты.

Согласно сведениям в документе, по состоянию на 22 января 2025 года право на временное пребывание в США по программе CHNV имели примерно 532 тысяч человек, их разрешения будут аннулированы после ужесточения условий для нелегалов и беженцев новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее администрация Трампа приостановила рассмотрение всех заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым был разрешен въезд в США в рамках программ Джо Байдена.

#сша #Трамп #мигранты #байден
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 