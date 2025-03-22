США аннулировали разрешение на пребывание для 530 тысяч иностранцев

Более 530 тысячам иностранцам из Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа следует уехать из США, их разрешение на временное пребывание в стране истекло. Об этом РИА Новости сообщил американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Министерство внутренней безопасности прекращает действие программ условно-досрочного освобождения для не имеющих права въезда иностранцев с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы и их ближайших родственников (программ CHNV), о которых министерство объявило в 2022 и 2023 годах», - указали в документе, который официально планируют опубликовать 25 марта.

По их словам, через 30 дней после даты публикации официального документа в федеральном реестре США иностранцы по данной программе должны будут покинуть Штаты.

Согласно сведениям в документе, по состоянию на 22 января 2025 года право на временное пребывание в США по программе CHNV имели примерно 532 тысяч человек, их разрешения будут аннулированы после ужесточения условий для нелегалов и беженцев новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее администрация Трампа приостановила рассмотрение всех заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и с Украины, которым был разрешен въезд в США в рамках программ Джо Байдена.