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Израильская армия начала снос домов в лагере Нур-Шамс на Западном берегу

Представитель народного комитета лагеря сообщил, что израильские военные приказали всем жителям лагеря Нур-Шамс покинуть его.
Марина Крижановская 2025-03-02 04:25:10
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress

В северной части Западного берега реки Иордан израильская армия проводит снос домов и разрушает инфраструктуру. Как сообщает телеканал Al Jazeera, под снос попал лагерь беженцев Нур-Шамс

По сведениям журналистов, на месте работает тяжелая военная техника. Уточняется, что принадлежащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бульдозеры сносят дома, разрушают инфраструктурные объекты и дороги. Об этом СМИ рассказал глава народного комитета лагеря Нихад Аль-Шавиш.

«Армия приказала всем жителям лагеря покинуть его, готовятся к проведению масштабных подрывов зданий», - заявил он.

Напомним, сутками ранее израильская армия открыла огонь по автомобилю с медиками Палестинского общества Красного Полумесяца, которые эвакуировали раненых жителей. Обстрел произошел, несмотря на договоренность о вывозе жителей с израильской стороной.

С начала текущего года на Западном берегу не менее 55 палестинцев убиты израильскими силами. Еще более 40 тысяч жителей региона вынужденно покинуть свои дома.

#в стране и мире #Израиль #Западный берег реки Иордан #Лагерь беженцев #снос дома #палестинцы #палестино-израильский конфликт #Нур-Шамс
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