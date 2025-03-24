Не менее четырех человек в Сане погибли при ударах ВВС США

Не менее четырех жителей йеменской столицы Саны стали жертвами ударов ВВС США. Еще два человека пострадали. О произошедшем сообщил телеканал Al Masirah, принадлежащий йеменским повстанцам - членам движения «Ансар Алла» (хуситы), его сообщение цитирует RT.

«По предварительным данным, в результате агрессии США против жилого дома в районе Маин погибли четыре человека и двое получили ранения», - сообщил корреспондент телеканала, находящийся в Сане.

По имеющимся сведениям, американские военно-воздушные силы нанесли удар по жилому дому.

Прежде хуситы сообщали о не менее 15 пострадавших при ударах американцев по Сане. Напомним, этот город, столица Йемена, на протяжении почти 10 лет находится под контролем мятежников из «Ансар Алла». 15 марта президент США Дональд Трамп распорядился начать операцию против них на фоне заявлений группировки о возобновлении ударов по связанным с Израилем судам, которые будут проходить через Красное и Аравийское моря, Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив.

Затем начался новый виток противостояния, за время которого хуситы несколько раз атаковали авианосец США USS Harry Truman в Красном море, а также нанесли удар по аэропорту в Тель-Авиве, Израиль.