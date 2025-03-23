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Президент Бразилии в мае посетит Россию и проведет переговоры с Путиным

После поездки в Россию Лула отправится в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.
Дарина Криц 2025-03-23 23:59:02
© Фото: Ton MolinaKeystone Press Agency Global Look Press

Президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию в мае этого года, он проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Информацию приезда Силвы в РФ подтвердил его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим.

«Президент Лула да Силва приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с президентом Владимиром Путиным», - сообщил помощник Силвы в интервью газете Folha de S. Paulo.

После этого лидер южноамериканской республики отправится с визитом в Китай, добавил Селсу Аморим. Там у президента Силвы состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что тем самым Бразилия показывает свою независимую политику и то, что «никому не подчиняется».

В январе этого года сообщалось о согласии бразильского президента принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 

#в стране и мире #Бразилия #Лула да Силва #приезд в Россию
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