Лула да Силва примет участие в праздновании 80-летия Победы

Президент Бразилии Лула да Силва получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент РФ в ходе состоявшегося в понедельник, 27 января, телефонного разговора, предложил бразильскому лидеру присоединиться к празднованию Дня Победы.

«Президент Лула да Силва поблагодарил за приглашение на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне 9 мая и отметил, что намерен участвовать», - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта. Путин также подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений между странами.