МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лула да Силва примет участие в праздновании 80-летия Победы

Бразильский лидер заявил о намерении посетить Москву 9 мая.
Глеб Владовский 2025-01-27 20:27:25
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Globallookpress

Президент Бразилии Лула да Силва получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент РФ в ходе состоявшегося в понедельник, 27 января, телефонного разговора, предложил бразильскому лидеру присоединиться к празднованию Дня Победы.

«Президент Лула да Силва поблагодарил за приглашение на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне 9 мая и отметил, что намерен участвовать», - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта. Путин также подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений между странами.

#в стране и мире #день победы #Владимир Путин #Бразилия #Луис Инасиу Лула да Силва #80-летие победы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 