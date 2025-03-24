ВСУ 27 раз обстреляли донецкую республику, применив 85 боеприпасов

Украинские националисты за истекшие сутки 27 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой республики. Большая часть атак произошла на Горловском направлении - 25, еще две зафиксированы на Светлодарском направлении.

Сообщается о восьми пострадавших при ударах по ДНР, среди них трое детей. Также получили повреждения три жилых дома и инфраструктурный объект. Поврежден и транспорт - три легковых автомобиля и городской автобус.

За время обстрелов с 00:00 23 марта по 00:00 24 марта боевики украинских вооруженных сил применили 85 различных боеприпасов. Ежедневную сводку преступлений киевского режима предоставило Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Глава региона Денис Пушилин сообщил, что шесть человек пострадали в Горловке, один мужчина - в поселке Мироновском городского округа Дебальцево, и еще один - в Веселом Ясиноватского муниципального округа.