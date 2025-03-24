МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ 27 раз обстреляли донецкую республику, применив 85 боеприпасов

При украинских обстрелах восемь жителей республики ранены, поврежден городской и гражданский транспорт.
Дарина Криц 2025-03-24 00:42:24
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Украинские националисты за истекшие сутки 27 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой республики. Большая часть атак произошла на Горловском направлении - 25, еще две зафиксированы на Светлодарском направлении.

Сообщается о восьми пострадавших при ударах по ДНР, среди них трое детей. Также получили повреждения три жилых дома и инфраструктурный объект. Поврежден и транспорт - три легковых автомобиля и городской автобус.

За время обстрелов с 00:00 23 марта по 00:00 24 марта боевики украинских вооруженных сил применили 85 различных боеприпасов. Ежедневную сводку преступлений киевского режима предоставило Управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Глава региона Денис Пушилин сообщил, что шесть человек пострадали в Горловке, один мужчина - в поселке Мироновском городского округа Дебальцево, и еще один - в Веселом Ясиноватского муниципального округа.

#в стране и мире #ДНР #обстрелы всу #Горловское направление #ранения людей #Светлодарское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 