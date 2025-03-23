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Пушилин: восемь человек пострадали при обстреле ДНР со стороны ВСУ

Среди раненых есть подростки, добавил глава региона.
Лиза Губина 2025-03-23 22:40:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ДНР восемь человек, в том числе трое подростков, пострадали в воскресенье, 23 марта, в результате украинского обстрела, сообщил глава республики Денис Пушилин. Им оказывается необходимая медпомощь.

Шестеро человек пострадали в Горловке, один мужчина - в поселке Мироновском городского округа Дебальцево, и еще один - в Веселом Ясиноватского муниципального округа. Двоих мужчин госпитализировали с тяжелыми ранениями, добавил Пушилин.

«Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», - уточнил глава ДНР в своем Telegram.

По его словам, повреждения получили три дома, один автобус и три авто.

В среду, 19 марта, Пушилин сообщал об 11 пострадавших после удара украинских боевиков по центру Горловки.

#ДНР #Горловка #денис пушилин #пострадавшие #подростки #обстрел всу
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