Российские следователи продолжают собирать доказательства зверств украинских националистов в городе Суджа Курской области. Они ежедневно общаются с эвакуированными жителями населенного пункта, сообщили в СК РФ.

Люди рассказывают, что боевики мародерствовали, целенаправленно поджигали и обстреливали жилые дома. Установлены и многочисленные факты расстрелов мирных жителей.

«Когда всушники уходили из города, дронами атаковали дома подряд», - рассказывает один из жителей Суджи.

Ранее следователи выяснили, что в селе Казачья Локня Суджанского района националисты в августе расстреляли в спину мужчину, который приехал в продуктовый магазин. Также они расстреляли на улице велосипедиста.