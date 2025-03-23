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СК: украинские боевики в Судже поджигали дома с мирными жителями

Установлены и многочисленные факты расстрелов мирных жителей.
Сергей Лебедев 2025-03-23 09:55:21
© Фото: Russian Defense Ministry, XinHua, Global Look Press

Российские следователи продолжают собирать доказательства зверств украинских националистов в городе Суджа Курской области. Они ежедневно общаются с эвакуированными жителями населенного пункта, сообщили в СК РФ.

Люди рассказывают, что боевики мародерствовали, целенаправленно поджигали и обстреливали жилые дома. Установлены и многочисленные факты расстрелов мирных жителей.

«Когда всушники уходили из города, дронами атаковали дома подряд», - рассказывает один из жителей Суджи.

Ранее следователи выяснили, что в селе Казачья Локня Суджанского района националисты в августе расстреляли в спину мужчину, который приехал в продуктовый магазин. Также они расстреляли на улице велосипедиста.

#Курская область #Следственный комитет #Следователи #СК РФ #Суджа
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