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ВСУ застрелили в спину жителя села под Суджей, когда он приехал в магазин

В ведомстве уточнили, что все причастные к преступлениям будут привлечены к уголовной ответственности.
Ирина Егорова 2025-03-22 10:44:08
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Следователи СК РФ выявили новые доказательства преступлений украинских боевиков в отношении жителей Суджанского района Курской области. Всего нашлись подтверждения гибели четырех человек от рук ВСУ, пишет Life.ru.

Так, сотрудники ведомства установили, что в селе Казачья Локня 7 августа 2024 года ВСУ расстреляли в спину супруга местной жительницы, который приехал в продуктовый магазин. Еще одного мужчину боевики убили, когда тот проезжал по улице на велосипеде.

«Жительница села Казачья Локня Суджанского района сообщила следователям о жестоких пытках и убийстве боевиками украинских формирований российского военнослужащего 21 августа 2024 года», - говорится в сообщении.

Еще одна женщина погибла после того, как ВСУ сбросили снаряд на частный дом в Судже.

В ведомстве уточнили, что все причастные к преступлениям будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее следственный комитет России сообщил об убийстве беременной женщины украинскими боевиками в Курской области - ВСУ обстреляли гражданский автомобиль при попытке эвакуации из села Куриловка Суджанского района Курской области.

#Курская область #ВСУ #СК РФ #преступления #убийства #зверства
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