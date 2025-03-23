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За ночь ПВО сбила 59 дронов ВСУ над регионами России

29 БПЛА из 59 сбиты над Ростовской областью.
2025-03-23 07:31:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что большая часть из них, 29 беспилотников, были сбиты над Ростовской областью.

По последним данным российского оборонного ведомства, еще 20 дронов сбили над Астраханской областью, три – над Воронежской, столько же над Волгоградской, два – над Крымом, один – над Курской и еще один – над Саратовской областями.

Напомним, что предыдущей ночью над Россией ПВО уничтожила 47 украинских дрона. Семь из них сбили над Черным морем и один – над Азовским.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #дроны #регионы РФ
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