Американцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, выступили за прекращение огня. Об этом пишет газета The Times.

«Все американцы стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», - говорится в материале издания.

По данным газеты, для американских наемников смена позиции Белого дома насчет украинского кризиса после прихода Дональда Трампа к власти стала настоящим ударом.

Один из наемников, приехавший на Украину еще во время правление в Соединенных Штатах Джо Байдена, рассказал изданию, что был потрясен, когда нынешний американский президент Дональд Трамп признал Россию как своего единомышленника.

Этот же военнослужащий из Штатов пожаловался на огромные потери в рядах ВСУ. Так, одна из миссий его роты обернулась для наемников настоящей катастрофой – они потеряли 90% своего состава.

Ранее российские военные показали пленных иностранных наемников в Курской области. Корреспонденту «Звезды» рассказали, что большая часть боевиков-наемников из Испании, Польши и Кубы.