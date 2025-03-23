Экс-прокурора США Джессику Абер нашли мертвой в своей квартире

Бывший федеральный прокурор США Джессика Абер найдена мертвой в собственной квартире в городе Александрия штата Виргиния. Тело нашли ранним утром 22 марта.

«Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Виргинии», - говорится в сообщении полиции в X.

Информацию о смерти чиновницы уже подтвердили в Минюсте США, выразив соболезнования. Причина и характер смерти женщины пока не ясен, их определит судмедэксперт.

По данным телеканала Fox News, Абер была назначена на пост экс-президентом США Джо Байденом и проработала в должности федерального прокурора с 2021 по 2025 годы. Сообщается, что она была опытным прокурором.

Абер подала в отставку два месяца назад, вскоре после инаугурации нового главы Белого дома Дональда Трапа.